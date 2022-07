ALLE ORE 11:00 SI E' DATO IL VIA ANCHE A TESTIRIFLESSI, NEL CONTESTO DEL FESTIVAL "GINESTRE" ORGANIZZATO DAI RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT INTERCULTURE PRESSO IL PARCO COMUNALE FALCONE E BORSELLINO DI ZAFFERANA ETNEA IN PROVINCIA DI CATANIA

Il 15 luglio si è svolta la seconda giornata della settima edizione di Teatri Riflessi: ad aprire la giornata, alle ore 10:00, è stato il secondo incontro del Workshop di teatro urbano presso Viagrande Studios (Viagrande) a cura di Simone Bevilacqua e Marzia D’Angeli. Alle ore 11:00 si è dato il via anche TestiRiflessi per ragazzi, un laboratorio letterario per ragazzi, con la presentazione del libro “UAU che giorni!” di Vanessa Viscogliosi e Tiziana Longo, (Ed. Lunaria). L’autrice si è dimostrata molto entusiasta per questa presentazione che si è poi trasformata in un laboratorio che ha stimolato non solo i cinque sensi, ma anche la fantasia dei bambini.

Anche venerdì si è aperta, dalle ore 10:00, l’area espositiva StuzzicaMente, con percorsi di degustazione, food&drink: Artigiani riuniti, vini e specialità siciliane, cucina giapponese, tigelle, panini, cocktails e molto altro.

Nel pomeriggio si è tenuto il secondo incontro di TestiRiflessi, incontri EstroVersi, a cura di Grazia Calanna. I libri presentati sono stati tre… “Di tu in noi” di Cettina Caliò, (Ed. La nave di Teseo), “Diavoli di sabbia” di Elvira Seminara, (Ed. Einaudi) e “A virìna” di Saragei Antonini, (Ed. Archilibri). Gli autori hanno apprezzato la cornice naturale del parco, ma soprattutto il contatto con il pubblico.

Alle ore 17:00 si è tenuto il primo incontro di Fora Intra, il laboratorio di movimento dai 7 anni in sù, di e con Giorgia Di Giovanni e musiche di Pierfrancesco Mucari, con tema “Corpi per raccontare il paesaggio”.

Ospite dello scorso pomeriggio è stata l’Associazione Thamaia Onlus che ha presentato il Centro Antiviolenza Thamaia, spazio politico di rinascita e libertà per donne in uscita dalla violenza, a cura di Anna Agosta e Vita Salvo. Per l’associazione, i momenti di sensibilizzazione sono fondamentali per il cambiamento culturale. Thamaia è stata felice di essere ospite del festival proprio perché propone il coinvolgimento delle realtà del territorio ma anche un cambiamento culturale che l’associazione fa su un tema specifico, quello della violenza maschile sulle donne.

A seguire si è tenuto il secondo incontro di TRForum, percorsi per condividere, scoprire e confrontarsi, a cura di Lina Maria Ugolini. La prospezioni pomeridiane della seconda giornata ha avuto come parola chiave “profondità”: stratigrafie dell’anima.

Alle ore 20:30 si è dato inizio alla seconda serata di TRFest, il concorso internazionale di corti teatrali durante il quale si sono esibiti gli altri 9 semifinalisti: “Circe”, Teatro Ebasko (Roma), “Itria”, BDPyoung (Avola – SR), “Symbiosis”, Melania Caggegi e Agnese Canicattì (Catania), “Madrioska”, Marcello Manzella (Caserta), “Perpetuus”, Simona Fichera (Giarre – CT), “Mobbing Dick”, Caroline Pagani (Roma), “Unfinished”, Titus’Arrow (New York – US), “A_Merica”, Officina Tea(l)tro (Altavilla Milicia – PA), “ESCape al Vacío”, Alquimia Escénica (Ciudad de México – MX).

Alla fine della gara sono stati comunicati i 7 finalisti: “Il Merluzzo Surgelato”, “Mobbing Dick”, “Itria”, “ESCape al Vacìo”, “Unfinished”, “A_Merica” e “Madrioska”.

Ieri, 16 luglio, vi è stato il secondo appuntamento di TeatriRiflessi per ragazzi, il laboratorio letterario per i più piccoli e il secondo incontro di Fora Intra, il laboratorio di movimento dai 7 anni in sù, dalle ore 16:30.

Nel pomeriggio si è celebrato un momento dedicato al Manifesto sui diritti e doveri culturali… “Destinazione paesaggio”. Torneranno anche TestiRiflessi e TRForum. Seguirà la finale del concorso TRFest.