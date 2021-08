Il 42enne Mario Gonfaloniere, originario di Gaggi ma da tempo residente a Torino per motivi di lavoro è deceduto nelle scorse ore a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto lo scorso 5 agosto all’1.00, nel predetto Paese della Provincia messinese.

L’uomo era giunto nel luogo il giorno prima del fatale evento e aveva deciso di fare una passeggiata notturna a bordo del suo mezzo a due ruote. Il sinistro è accaduto in via Dante Alighieri, un tratto di strada che da tempo si trova sottoposto a sequestro giudiziario dopo gli esiti di un precedente crollo. Lo sfortunato, per motivi ancora in fase di accertamento ha perso il controllo dello scooter andando a scontrarsi con una transenna metallica (che ostruisce l’arteria stradale) restando seriamente ferito e riverso sul selciato.

Purtroppo…, è stato accertato che lo scooterista al momento dell’impatto non indossava il casco protettivo rinvenuto nel bauletto del ciclomotore. I rilievi funzionali alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Taormina. La salma è stata restituita ai familiari che così potranno far celebrare le esequie le quali si terranno oggi alle 17.30 nella chiesa di Gaggi.