‘Il campo largo in Liguria è diviso e si discute sul candidato per le elezioni regionali; intanto in Campania, dopo il nubifragio in Irpinia, la Protezione Civile fa una ricognizione sui luoghi colpiti mentre continua l’allerta meteo e il rischio idrogeologico; e restano aperti gli interrogativi sulle cause che hanno provocato il naufragio del veliero Bayesian in Sicilia: ci sono altri indagati, oltre il comandante, e sono due uomini dell’equipaggio; a chiudere la puntata la rubrica “Giro d’Italia” di Paolo Notari’! Saranno questi i temi odierni della nuova puntata di “Agorà Estate”, il programma condotto da Maria Soave, che è iniziato in onda giovedì 29 agosto alle ore 8 su Rai 3, alla vigilia del vertice della maggioranza sulla manovra finanziaria.

Ospiti di Maria Soave saranno: Francesco Emilio Borrelli, AVS; Alessandro Cattaneo, Forza Italia; Ileana Sciarra, Adnkronos; Claudio Brachino, editorialista Italpress; Tullio Filippone, La Repubblica; Mario Tozzi, geologo; Domenico Maione, maggiore dell’Aeronautica Militare; Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile Campania; il comandante Cosimo Nicastro, portavoce della Guardia Costiera.