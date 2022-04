“Il Comune di Palermo, stando ai parametri stabiliti, è in dissesto, ma nessuno vuole ammetterlo ufficialmente perché questo significherebbe ineleggibilità per alcuni anni e sanzioni pecuniarie” [Video]

LO HA EVIDENZIATO DOPO LE ORE 10.00 DI OGGI 12 APRILE 2022, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, L'INVIATA PALERMITANA DEL PROGRAMMA SATIRICO DI MEDIASET IN ONDA TUTTE LE SERE SU CANALE5 DOPO LE 20.34

“Il Comune di Palermo, stando ai parametri stabiliti, è in dissesto, ma nessuno vuole ammetterlo ufficialmente perché questo significherebbe ineleggibilità per alcuni anni e sanzioni pecuniarie”. A scriverlo sulla sua Pagina Facebook, dopo le ore 10.00 di oggi 12 aprile 2022, è stata Stefania Petyx l’inviata palermitana del programma satirico di Mediaset in onda tutte le sere dopo le 20.34 su Canale5.

La Petyx…, ha concluso in tal modo: “andiamo a rivivere insieme il servizio di ieri sera a Striscia la notizia”.