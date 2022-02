Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci…, nelle scorse ore si è recato in visita al Comune di Condrò, nel Messinese, per prendere visione di alcuni cantieri aperti e finanziati dal governo regionale

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato in visita al Comune di Condrò, nel Messinese, per prendere visione di alcuni cantieri aperti e finanziati dal governo regionale. Il governatore – accolto dal sindaco Giuseppe Catanese, dalla Giunta, dal presidente del Consiglio comunale e da diversi consiglieri – si è soffermato in particolare all’interno della chiesa madre dedicata alla Madonna del Tindari. Accompagnato dal parroco don Michele Chiofalo, ne ha apprezzato l’artistico arredo ligneo con l’altare maggiore e il tetto a cassettoni del transetto (nella foto).

Musumeci ha assicurato alla comunità locale iniziative per il recupero dei beni culturali e del centro storico della cittadina tirrenica. La visita si è conclusa nell’Aula consiliare, dove il presidente si è soffermato con una rappresentanza di giovani, impegnati in attività parrocchiali e ricreative.