IL PROVVEDIMENTO SARA' IN VIGORE DAL 20 MARZO FINO AL 6 APRILE

Il sindaco Pippo Midili ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ivi compresi gli Asili Nido, le Sezioni Primavere e le Scuole dell’Infanzia pubbliche, private e paritarie, nonché delle scuole Superiori, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.

Il provvedimento ¬- che riguarderà il periodo 20 marzo – 6 aprile – scaturisce da una precisa indicazione dell’Azienda sanitaria provinciale. “In considerazione dell’aumento di casi di Covid registrati tra gli studenti e il personale scolastico in questi giorni ¬ ha detto Midili ¬ per consentire un efficace tracciamento di tutti i contatti e contenere la diffusione del virus e per esigenza della salute pubblica, l’Asp ha fortemente consigliato la sospensione dell’attività didattica nelle scuole che ricadono nel territorio di Milazzo e sulla scorta di ciò ho deciso di emettere l’ordinanza”.

Gli studenti dunque potranno tornare a scuola mercoledì 7 aprile .