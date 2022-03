In agitazione le famiglie dei piccoli discenti che hanno immediatamente contattato il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo (presidente della Commissione Politiche Sociali e Scolastiche della V Circoscrizione).

Lo stesso Consigliere ha immediatamente trattato la tematica in Commissione ed inviato una nota al Commissario del Comune di Messina Santoro ed al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Pubblica Istruzione e Cultura.

Con una nota del febbraio scorso da parte proprio del Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese, dopo decisione della dimissionaria Giunta Comunale, veniva comunicato al Dirigente Scolastico Prof. Santo Longo, che il plesso distaccato del Matteotti, facente parte della scuola Boer Verona Trento, veniva chiuso e trasferito per altra utilità (al CPIA, ovvero Centro Provinciale per Adulti) a partire dal prossimo anno scolastico, con non poche difficoltà per alunni e famiglie che fino ad oggi hanno ben vissuto la stessa vita scolastica del plesso. In passato lo stesso luogo è stato oggetto di rischio chiusura per varie problematiche di manutenzione, ma grazie alla volontà e caparbietà della politica locale e delle stesse famiglie, si è evitato il peggio, anzi è stato oggetto di importanti interventi di restyling, ed inoltre, grazie alla sua ubicazione strategica, tale scuola è stata sempre molto richiesta da tante famiglie, preferendo un luogo “protetto e familiare” al fine di inserire i propri figli in tale struttura scolastica; plesso molto ampio, accogliente, con sala mensa, palestra e cortile esterno.

È fondamentale scrive Laimo che si mantenga il diritto essenziale alla scuola e che venga tutelata la continuità didattica per il bambino stesso, dunque si richiede e ci si auspica un dietrofront sulle decisioni prese, mantenendo ancora aperto il plesso Matteotti per i piccoli discenti della zona.