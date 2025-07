‘In Ucraina si continua a combattere: nuove offensive sul fronte orientale aggravano una guerra sempre più logorante; in Medio Oriente si riaccende il negoziato per una possibile tregua a Gaza; negli Stati Uniti l’effetto Trump scuote i mercati e il dollaro scivola ai minimi storici; e poi il caldo estremo in tutta Europa e le preoccupazioni per l’attività sismica dei Campi Flegrei; infine, la politica interna, con la discussione sui dazi, spesa militare e gestione dei flussi migratori’. Questi i principali temi della puntata di “Agorà Estate”, in onda martedì 1° luglio, alle 8.00 su Rai3, condotta da Giulia Di Stefano con Marco Carrara.

Ospiti della puntata: ‘Tiziana Ferrario, giornalista; Alessandro Barbera, La Stampa; Alessandro Campi, direttore della Rivista di Politica; Vincenzo Camporini, consigliere scientifico IAI; Antonio Di Bella, giornalista; Flavia Trupia, esperta di comunicazione; Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana; Antonio Nicita, PD; Edoardo Rixi, Lega; Gerardo Villanacci, Università Politecnica delle Marche; Luigi Gabriele, presidente Consumerismo; Michela Vittoria Brambilla, Noi Moderati’.