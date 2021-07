Intorno alle…, odierne ore 12.00 a Messina all’incrocio tra la via Bonsignore e la via La Farina si è verificato un incidente che purtroppo ha avuto tragiche conseguenze. Per cause che sono al vaglio dei vigili Urbani intervenuti sul posto, si sono scontrati uno scooter SH 300 di colore nero ed una Opel Mokka di colore grigio.

Come spesso avviene in tali casi, a riportare gli effetti peggiori è stato il conducente del mezzo a due ruote che dopo avere impattato contro la vettura ha terminato la sua corsa su un convoglio del tram che era in sosta alla fermata denominata Curvone Gazzi… battendo successivamente il capo sui cordoli in cemento presenti sulla sede stradale.

Il malcapitato…, è stato trasportato dai sanitari del 118 (arrivati nella zona) in codice rosso presso il vicino Policlinico Universitario di via Consolare Valeria. Purtroppo per Kevin Costantino (questo era il suo nome) di 20 anni…, il guidatore del motociclo non c’è stato nulla da fare dato che è deceduto avendo riportato serie ferite.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.