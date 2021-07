Intorno alle ore 6.00 dell’odierna giornata, si è verificato un serissimo incidente in località Granatari a Messina. L’impatto del quale ancora non sono state accertate le cause, è accaduto nei pressi del Giardino delle Palme a Mortelle sulla Strada Statale 113 in via Consolare Pompea, ed in esso sono state coinvolte una Mitsubishi Pajero di colore blu ed una Fiat Panda di colore rosso… che hanno urtato frontalmente.

Nel predetto luogo, sono arrivati i vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere i due automobilisti feriti e gli operatori del 118 che dopo averli soccorsi sul posto hanno deciso di trasferirli al vicino nosocomio Papardo.

Uno dei due malcapitati ha riportato conseguenze più gravi ed infatti non appena è giunto in codice rosso all’ospedale… i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre una frattura al femore.

In zona…, sono intervenuti inoltre anche gli agenti della Polizia Municipale sia per ricostruire la dinamica del sinistro attraverso i rilievi da loro effettuati… che per far fluidificare il traffico dei veicoli ivi presenti.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.