“La #CaltanissettaAgrigento non deve più essere una grande #incompiuta”. Lo ha riferito oggi, in una nota pubblicata su Facebook, l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana, Marco Falcone.

Falcone ha aggiunto: “siamo andati in cantiere per l’apertura del nuovo tratto, galleria #CozzoGarlatti e viadotto #Arenella, che migliora la viabilità verso l’A19. Bene, ma si deve fare di più. L’abbiamo ribadito ad #Anas e #Cmc, così come facciamo vigilando costantemente sui lavori. Il #GovernoMusumeci ha acceso la luce su questa vertenza e fatto tutto ciò che poteva. Ora l’azienda deve dare quel colpo di reni che il #territorio reclama, deve dimostrare di potercela fare. Al Governo nazionale abbiamo chiesto di lavorare in sinergia per questo obiettivo vitale”.

