La linea oltranzista di Enrico Mentana (no ai no vax in tv) registra anche pareri contrastanti, come quello di Massimo Giletti, collega di azienda de La7. Da una parte il direttore del Tg de La 7 che ha ospitato un post intransigente.

“Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax”. Sono le parole scritte in un post su Instagram da Enrico Mentana, che ha voluto spiegare la sua posizione ed esporsi rispetto al dibattito fra i sostenitori del vaccino e i suoi detrattori.

“A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell′11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”, trancia di netto il direttore del tg La7.

Più di un osservatore, maliziosamente, ha colto un’allusione in questa presa di posizione allo stesso Giletti, che nei suoi programmi, al contrario, dà spazio anche ai no-vax.

Giletti ribatte a Mentana: “Sbagliato criminalizzare i no vax”

Mentana ce l’aveva proprio con il conduttore di Non è l’Arena? Di sicuro, Giletti non l’ha presa benissimo e ha voluto dire la sua su quanto affermato dal direttore del tg de La 7, prendendo una posizione precisa. Interpellato da La Stampa mister non è l’Arena ha replicato duramente: il mio programma spiega, «è una agorà che deve creare dibattito, aperta anche a chi non la pensa come me». E quanto detto da Mentana?

«Non credo che Mentana sia un fascista, eppure quando CasaPound lo ha invitato, lui ci è andato. Io, invece, no, sebbene da inviato avrei potuto farlo», spiega il conduttore riferendosi a un episodio che risale al 2017.

Conclude Giletti: “io contrasto questo metodo. Sono un anarchico di questo mestiere e porto nel mio programma ogni forma di contraddizione. Non censuro, faccio domande scomode per smascherare le fake. Ognuno a casa si farà la propria idea. Posso non essere d’accordo con Montagnier, Freccero e Cacciari, ma hanno il diritto alla parola e non solo perché sono intellettuali. Sono contrario a portare in tv solo il pensiero mainstream. Bisogna ascoltare tutte le voci è importante che una trasmissione dia spazio anche a chi la pensa diversamente da me ma come 8 milioni di persone No Vax e No Green Pass. Criminalizzare è sempre un errore”.