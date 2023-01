La loro storia aveva fatto il giro d’Italia: è la vicenda di Sabrina, 23 anni, e Michael, 30 anni, da un paesino della Sardegna alla strada che costeggia la metropolitana di San Donato Milanese.

“Io non avevo più il ciclo, all’inizio non mi sono accorta di niente”, racconta Sabrina, riportando alla mente il momento in cui ha realizzato di essere incinta. “Poi ha iniziato a crescermi la pancia, sentivo muoversi qualcosa dentro. Mi sono spaventata. Ho pensato: adesso è un casino”. Ormai, però, era troppo tardi. “Altrimenti avrei abortito. Non è possibile tenere un bambino così”. Il travaglio in pieno inverno, a dicembre, dentro la tenda da clochard. Il parto in ospedale a Melegnano, con l’ambulanza chiamata dai passanti. “L’abbiamo dato via subito. Non riusciamo a vivere neanche noi. E poi io non mi sentivo neanche di fare la mamma, non era una cosa voluta”. Una scelta ben precisa, insomma. “Ma la gente ha sempre da ridire sulle scelte degli altri. Io sto male per questo. Mi insultano, mi dicono: fai schifo”. Ma lei ha le idee chiare. “Sarei stata un’egoista, e un’incosciente”.