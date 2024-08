La pressione è moderata in Sicilia: la giornata di martedì 6 agosto sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso, rimane il gran caldo. Da segnalare possibili isolati temporali pomeridiani sui rilievi della provincia di Catania.

Queste le previsioni meteo

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Bollino giallo

Ancora bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo si legge nell’avviso 169 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore. A Palermo indicata una temperatura massima percepita di 35 gradi. A Catania e Messina 37 gradi percepiti.

Temperature stazionarie

Rimangono alte e stazionarie le temperature. Massime comprese tra i 31 ed i 35 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 35 a Catania, 31 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 35 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La giornata trascorrerà in compagnia dell’anticiclone africano Caronte, che garantirà così un tempo in prevalenza stabile e soleggiato soprattutto al mattino. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l’instabilità temporalesca lungo i settori alpini, in particolare su quelli orientali, dove potranno scoppiare dei temporali anche molto forti. Venti settentrionali, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Prosegue il dominio dell’anticiclone africano Caronte. In questa nuova giornata il tempo continuerà a mantenersi in prevalenza soleggiato su tutti i settori peninsulari e sulla Sardegna. Con il passare delle ore però assisteremo a un aumento della nuvolosità lungo i rilievi appenninici, e qui potrebbero scoppiare dei temporali anche intensi. Entro sera tenderà a migliorare ovunque.

Sud e Sicilia. Caronte continua a dominare su tutte le regioni anche in questa giornata di inizio agosto: il tempo, di conseguenza, risulterà decisamente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Da segnalare la possibilità di qualche temporale sulle zone interne della Sicilia, più probabile nel corso delle ore pomeridiane. Entro sera tende a migliorare ovunque; venti settentrionali, mari calmi.

Mercoledì 7 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Mattinata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; nel corso del pomeriggio tuttavia potranno scoppiare dei temporali anche intensi lungo i settori alpini, con il rischio di locali grandinate e con possibili sconfinamenti verso le zone pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove, bel tempo prevalente.

Centro e Sardegna. Questa giornata trascorrerà ancora all’insegna di un tempo ampiamente stabile, grazie alla costante presenza di un campo di alta pressione di matrice africana: al mattino, tutto sole o al più cielo poco nuvoloso. Dopo metà giornata il tempo è destinato a peggiorare debolmente su Abruzzo e Molise, con veloci piogge o locali temporali. Altrove invece, bel tempo prevalente.

Sud e Sicilia. Il tempo risulterà localmente instabile in questa giornata. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, ecco che durante le ore pomeridiane potranno scoppiare delle piogge anche forti sulla Basilicata e sulle zone interne della Sicilia. Altrove avremo invece un tempo più stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e clima sempre molto caldo. Venti dai quadranti settentrionali.

Foto: tratta…, da… www.blogsicilia.it!