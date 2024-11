“La situazione presso lo svincolo autostradale di Giostra è diventata insostenibile: Dopo la rimozione delle barriere provvisorie, l’assenza di segnaletica orizzontale ha creato un pericoloso caos… gli automobilisti si trovano disorientati, con il rischio concreto di incidenti frontali”. Lo ha evidenziato attraverso una nota pubblicata ieri 31 ottobre 2024 sul suo omonimo Profilo Facebook… ‘Giandomenico La Fauci’, il consigliere comunale del Comune di Messina… afferente al ‘Gruppo Ora Sicilia’.

La Fauci ha aggiunto: “le segnalazioni che mi arrivano quotidianamente sono preoccupanti… auto contromano, inversioni a ‘U’ non consentite, confusione generale. I video registrati dai residenti, sia di giorno che di notte, testimoniano una situazione di pericolo costante. E come se non bastasse, la presenza di un cartello che indica l’autostrada a sinistra aumenta ulteriormente il disorientamento”.

Ha concluso La Fauci: “senza una segnaletica orizzontale chiara è facile cadere in errore. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire. Ho già sollecitato l’amministrazione. La sicurezza dei cittadini non può essere messa a rischio in questo modo”.

