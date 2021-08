La vicenda costituisce un grave episodio verificatosi la notte di ferragosto nella zona sud della città

HA SPARATO IN ARIA..., DURANTE UNA LITE CON LA MOGLIE E GLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO LO HANNO ARRESTATO PER PORTO E DETENZIONE ABUSIVA DI ARMA COMUNE DA SPARO E DENUNCIATO PER MINACCE AGGRAVATE E SPARO IN LUOGO PUBBLICO