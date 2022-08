“L’Ansa Calabria non pubblica i comunicati stampa di Rosy Canale: perchè?” [Video]

A CHIEDERSELO IN UN POST PUBBLICATO IERI 24 AGOSTO 2022 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK 'ADESSO PARLA ROSY', E' STATA LA CANDIDATA CALABRESE DI 'ALTERNATIVA PER L'ITALIA' (IL PARTITO COSTITUITO NEI MESI SCORSI DA MARIO ADINOLFI -IL POPOLO DELLA FAMIGLIA- E SIMONE DI STEFANO -EXIT-) ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE E CRONISTA LIBERA SUL WEB... IN FAVORE DEL CITTADINO

“L’Ansa Calabria non pubblica i comunicati stampa di Rosy Canale: perchè?”. Se lo è chiesto, in un Post pubblicato ieri 24 agosto 2022 sulla sua Pagina Facebook ‘Adesso parla Rosy’, la candidata calabrese di ‘Alternativa per l’Italia’ (il Partito fondato nei mesi scorsi da Mario Adinolfi -Il Popolo della Famiglia- e Simone Di Stefano -Exit-) alle Elezioni politiche del 25 settembre e cronista libera sul Web… in favore del cittadino.

Ha concluso così la Canale: “e quando calano le quotazioni spesso arrivano pure le intimidazioni…”.

