QUESTE SONO LE DICHIARAZIONI CHE HA RILASCIATO IERI SU FACEBOOK, IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, DOPO LA BOCCIATURA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SUI RIFIUTI EFFETTUATA IN AULA DAI CONSIGLIERI COMUNALI

“L’antica visione Corleonese dei nani della politica spalleggiata anche -dai sotto i capelli niente- e da qualche genovesiano a libro paga si è imposta per distruggere la città…”! Sono queste le dichiarazioni rilasciate ieri attraverso un post pubblicato su Facebook da parte del sindaco di Messina Cateno De Luca, dopo la bocciatura del Piano Economico Finanziario sui Rifiuti… effettuata in Aula dai consiglieri comunali.

De Luca ha sottolineato in conclusione: “ma noi non ci pieghiamo al cospetto di quelle intimidazioni che hanno trasformato gli asini volanti che occupano alcune sedie del nostro consiglio comunale in pupi guidati dall’odio dei nani e dagli spiccioli della politica…! Andiamo avanti senza se e senza ma con la consapevolezza che ci saranno altri colpi di lupara sferrati alla città da certe dinastie delle cattedre universitarie…”.