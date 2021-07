L’arrivo nel pomeriggio odierno dopo le ore 16.00…, del Corteo funebre di Raffaella Carrà (deceduta lunedì) alla sede Rai di via Teulada, 66 a Roma [Video]

IL PERCORSO DURANTE IL QUALE LA BARA DELLA CONDUTTRICE È STATA PORTATA IN CAMPIDOGLIO PER LA CAMERA ARDENTE TENUTASI DALLE 18.00 ALLE 20.00 L'HANNO DESCRITTO SU RAI1 AL TG1 IN UNA TELECRONACA CONDOTTA DA EMMA D'AQUINO