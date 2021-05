Le anticipazioni di Non è l’Arena (il programma condotto da Massimo Giletti) di oggi 16 maggio 2021, in onda alle 20.30 su La7

Questa sera su La7, a partire dalle 20.30, nuova puntata di Non è l’Arena.

Dopo gli interventi di Piercamillo Davigo e Nino Di Matteo, Massimo Giletti intervisterà in esclusiva Sebastiano Ardita, magistrato e consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura sulla bufera che ha investito la magistratura e il Csm in seguito alla diffusione dei verbali segreti dell’avvocato Piero Amara relativamente all’esistenza della presunta loggia massonica “Ungheria”

La vicenda è legata ai verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, sui quali indaga anche la Procura di Brescia per rivelazioni del segreto di ufficio. L’indagine aperta a carico di ignoti al momento è stata iscritta solo per questo titolo di reato che è lo stesso per cui procede la Procura di Roma nei confronti del pubblico ministero Paolo Storari.

Il pm milanese Paolo Storari nell’aprile 2020 avrebbe consegnato a Milano a Piercamillo Davigo, allora al Csm, i verbali degli interrogatori resi tra dicembre e gennaio precedenti dall’avvocato Piero Amara sulla presunta loggia segreta Ungheria.

Un’altra importante pagina della puntata sarà dedicata al piano pandemico e quindi al dossier della sezione Oms di Venezia, che sarebbe stato pubblicato per poi scomparire nell’arco di 24 ore e che avrebbe evidenziato il mancato aggiornamento del piano del 2006. Ospite in studio Francesco Zambon, ex funzionario dell’Oms di Venezia che ha curato il dossier.

E si parlerà ancora del caso Grillo, scaturito dal video del noto comico genovese in cui attacca la ragazza che ha denunciato per stupro di gruppo suo figlio e altri 3 amici. Si arricchisce infatti di nuovi elementi l’inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa Ciro e i suoi tre amici di violenza sessuale.

Appuntamento questa sera su La7, quindi, come sempre, per una nuova esplosiva puntata di Non è l’Arena.