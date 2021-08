Le mani degli esponenti della ‘ndrangheta sulla sanità di Reggio Calabria e l’Operazione odierna “Inter Nos”, attuata dai finanzieri del locale Comando Provinciale e dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di sede

C’è anche il consigliere regionale in carica Nicola Paris tra gli arrestati di stamattina nell’inchiesta “Inter Nos” che ha portato all’emissione di 17 misure cautelari e al sequestro di imprese per un valore oltre 12 milioni di euro…, da parte dei magistrati (della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) Dr. Gerardo Dominijanni e dei Sostituti Procuratori Dr. Walter Ignazitto, Dott.ssa Marika Mastrapasqua e Dott.ssa Giulia Maria Scavello che hanno richiesto l’adozione di provvedimenti giudiziari, accolti dalla Dr.ssa Caterina Catalano del locale Ufficio G.I.P. sedente presso il Tribunale reggino… ed attuata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Eletto nel 2020 nella lista dell’Udc con 6.358 voti, Paris è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria è molto ampia e riguarda diverse famiglie mafiose. Tra gli arrestati, infatti, ci sono soggetti intranei o ritenuti vicini alle cosche Serraino di Reggio Calabria, Iamonte di Melito Porto Salvo e Floccari di Locri.

Secondo quanto appurato dai finanzieri, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, vi sarebbe stata una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione. Di questo reato rispondo, però, al momento, 11 dei 24 indagati.

Per come emerso, il sodalizio investigato, al fine di poter fornire lecita giustificazione agli ammanchi di denaro dalle casse sociali connesse alle indebite elargizioni, era solito fare ricorso a false fatturazioni emesse da imprese compiacenti, con le quali erano sono in essere, altresì, leciti rapporti commerciali.

Nel corso delle investigazioni, inoltre, sono stati cristallizzati specifici episodi di corruttela che hanno coinvolto anche il Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Economico Finanziarie dell’A.S.P. di Reggio Calabria, in capo al quale sono state accertate indebite dazioni di denaro e altre utilità (un costoso Smartphone) da parte di taluni degli imprenditori investigati, in rapporti di reciproci vantaggi, concretizzatisi per questi ultimi in una “corsia preferenziale” per il pagamento delle prestazioni rese.

Il rapporto del citato Direttore con gli indagati era diventato così stretto che gli stessi si sono attivati al fine di consentire a questi di ottenere una proroga nell’incarico di prossima scadenza, il tutto attraverso l’intermediazione di un consigliere della Regione Calabria (attinto da misura cautelare degli arresti domiciliari) – la cui campagna elettorale era stata, tra l’altro, sostenuta da alcuni degli indagati medesimi.

L’attività svolta ha altresì permesso di rilevare come le componenti l’ATI abbiano svolto con modalità difformi da quelle previste i servizi straordinari di sanificazione e disinfestazione – affidati dall’ASP a seguito del diffondersi dell’epidemia da nuovo coronavirus – da effettuarsi presso i diversi presidi ospedalieri della Provincia di Reggio Calabria.

Ancora, è stato accertato che gli indagati, in piena crisi pandemica, si appropriavano indebitamente dei dispositivi di protezione individuale anti-COVID19, sottraendoli finanche al personale sanitario impegnato in occasione dell’emergenza nonché si sottoponevano indebitamente alla relativa vaccinazione (prevista, all’epoca dei fatti, solo per individuate categorie).

Da ultimo, sono state acclarate condotte estorsive poste in essere da alcuni indagati, i quali pretendevano da individuati dipendenti la restituzione di una quota parte mensile dello stipendio da questi percepito (pari a circa 250 euro, ogni mese).

L’attività in rassegna testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel delicato settore del contrasto alle organizzazioni criminali di matrice ‘ndranghetistica, nonché alle proiezioni ed infiltrazioni mafiose nell’economia legale in genere.

Di seguito l’elenco delle persone coinvolte nell’operazione odierna.

Persone sottoposte alla custodia cautelare in carcere:

Chilà Domenico, cl.’63; Chilà Antonino cl. 67; Lauro Giovanni cl. ‘77; D’Andrea Antonino cl. ‘85; Macheda Francesco cl. ‘49; Calabrò Nicola cl. ‘ 50; Corea Giuseppe cl. ‘69; Costarella Massimo cl. ‘64; D’Andrea Mario Carmelo cl. ‘55.

Persone sottoposte agli arresti domiciliari:

Ambrogio Filomena cl. ‘57; Zaccuri Angelo cl. ‘56; Delfino Lorenzo cl. ‘67; Piccolo Sergio cl. ‘77; Valente Gianluca cl. ‘75; Idà Salvatore cl. ‘64; Paris Nicola cl. ‘81;

Sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio:

Galletta Giuseppe Giovanni cl. ‘58.

Indagati a piede libero: