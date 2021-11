L’esperto comunale per le Politiche Scolastiche professore Roberto Vincenzo Trimarchi ha inaugurato stamane a Piazza Cairoli la seconda edizione di “Chocomoments Messina”: la festa del cioccolato che per quattro giorni trasformerà la principale Piazza cittadina in un palcoscenico ricco di eventi golosi.

Le date da cerchiare sul calendario sono quelle di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre. Quattro giorni dedicati al cioccolato artigianale di qualità, tra stand, laboratori per bambini, lezioni per adulti e show cooking: è la formula di “Chocomoments Messina”, la golosissima manifestazione che, sullo sfondo di Piazza Cairoli, si appresta quest’anno a tagliare il traguardo della seconda edizione. Promossa da Chocomoments, che porta in ogni angolo d’Italia l’arte dei maestri cioccolatieri, la kermesse è patrocinata dal Comune di Messina. In programma le attività della “Fabbrica di cioccolato”, contenitore di eventi pensato per permettere a tutti di calarsi nell’atmosfera di un vero e proprio laboratorio artigianale, e gli stand della Mostra mercato, aperti giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 23:30 e domenica dalle 10 alle 20.

RECORD

Piatto forte della rassegna sarà l’irresistibile spettacolo della tavoletta da guinness dei primati: ben 15 metri di cioccolato preparato live dai maestri cioccolatieri in programma sabato alle ore 18.30.

PER I PIÙ PICCOLI

Nel corso della manifestazione sarà proposto il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani di Chocomoments, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà replicata tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro, non è necessaria la prenotazione.

MOMENTI LIVE

Giovedì alle ore 18.30 show cooking come nasce una sacher. Alle ore 18.30 di venerdì verrà mostrato come nasce una pralina e mentre domenica alle 15, andrà in scena l’omaggio al territorio con la realizzazione della “Pralina di Messina”, caratterizzata da un prodotto tipico della zona.

I SEGRETI DELL’ARTIGIANO

Sabato e domenica, dalle 10 alle 12, si potrà partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi “trucchi del mestiere” dagli esperti del “Laboratorio di Cioccolato”. Il costo di partecipazione è di 30 euro: è obbligatoria la prenotazione, effettuabile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica giancarlo.maestrone@gmail.com.