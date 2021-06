“L’inserimento a pieno titolo all’interno del Comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale della Sicilia Orientale dell’ADSP dello Stretto è un obiettivo a cui stiamo lavorando da tempo. Abbiamo già scritto un emendamento correttivo che verrà presentato alla prima occasione utile”. Così la Sottosegretaria Barbara Floridia, il Questore Francesco D’Uva, la Senatrice Grazia D’Angelo e i deputatati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, portavoce del Movimento 5 Stelle.

“Così si potrà garantire anche per Messina l’auspicata semplificazione amministrativa e il coordinamento proficuo con gli enti territoriali di modo che gli imprenditori che intendono investire nelle nostre aree, e ottenerne i conseguenti benefici fiscali, possano avere interlocutori in loco e con una visione univoca di sviluppo del territorio. Abbiamo avanzato pubblicamente tali richieste anche durante la conferenza stampa tenutasi alla Camera dei Deputati lo scorso 22 aprile e auspichiamo che la maggioranza voglia accogliere positivamente le nostre istanze a difesa di Messina, spesso bistrattata dal governo Musumeci in favore del solito binomio Palermo-Catania. Parimenti abbiamo fatto inserire nella proposta di legge sulle procedure semplificate per le imprese nelle Zes, in discussione all’Assemblea regionale Siciliana, un emendamento che prevede che le attività autorizzative per aziende che vogliono insediarsi nel messinese, siano svolte presso lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell’AdSP dello Stretto. Il nostro impegno per il territorio continua nell’ottica di dare ai cittadini messinesi risposte e risultati concreti”.