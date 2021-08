Lo ha dichiarato in un post pubblicato oggi su Facebook, l’ex assessore della Giunta accorintiana, Daniele Ialacqua

“Che comincino a cadere giù le baracche di fondo Saccà e che decine di famiglie abbiano avuto finalmente una casa degna di questo nome, è una bella notizia per tutte/i”. Lo ha dichiarato in un post pubblicato oggi su Facebook, l’ex assessore della Giunta accorintiana di Messina, Daniele Ialacqua.

Ialacqua ha aggiunto: “ciò che dà fastidio è sentire certe dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra… la Ministra Carfagna dichiara che -oggi iniziamo a mantenere uno dei primi impegni che ho preso come Ministro per il Sud-”.

La Ministra Gelmini in un tweet scrive: “grazie al Governo Draghi, a Mara Carfagna, e a Forza Italia con Matilde Siracusano e Stefania Prestigiacomo archiviamo una situazione indegna”.

Infine la deputata Siracusano in una intervista sullo sbaraccamento di fondo Saccà: “si, credo ci sia la mia firma e della città un traguardo storico raggiunto grazie al governo ed al Ministro Carfagna”.

“Ma de cheeeee, l’emendamento dei cento milioni non c’entra nulla con lo sbaraccamento di Fondo Saccà. C’entra il progetto Capacity promosso dalla Fondazione di Comunità e da varie associazioni e varato dall’Amministrazione Accorinti con delibera del 2016. Certo, l’attuale amministrazione sta portando a compimento il progetto, ma avere cancellato da dichiarazioni, commenti, servizi giornalisti il riferimento alla precedente amministrazione è indegno, tipico di certa politica e certa stampa”.