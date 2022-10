IL CONDUTTORE DI "NON E' L'ARENA" E LA CONCORRENTE DEL "GRANDE FRATELLO VIP" SI SONO CONOSCIUTI PER MOTIVI DI LAVORO E SI SONO APPROCCIATI SOLO PER UN BREVE PERIODO

Testo…, tratto da… www.affaritaliani.it!

Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi hanno avuto un flirt: secondo quando riportato dal settimanale Chi, i due si sono frequentati la scorsa estate, precisamente a luglio. Il conduttore di “Non è l’Arena” e la concorrente del “Grande Fratello Vip” si sono conosciuti per motivi di lavoro e si sono frequentati solo per un breve periodo.

Gli scatti pubblicati sulla rivista ritraggono i due a Milano: Giletti, seguito dalla scorta che gli è stata assegnata per aver ricevuto alcune minacce a causa delle sue inchieste giornalistiche, è andato a prendere la Fiordelisi in Brera. Da lì hanno raggiunto una gioielleria, nella quale la concorrente del “Grande Fratello Vip” ha sbrigato alcune commissioni, per poi proseguire verso un locale a prendere un aperitivo. Infine, i due, sono entrati nello stesso portone.

In uno scatto si vede Giletti baciare la Fiordelisi sulla guancia. Valerio Palmieri, che ha scritto il pezzo per Chi, commenta: “Un bacio affettuoso (ma non casto)”. In ogni caso la frequentazione è stata breve. Giletti è partito per la Sicilia e la Fiordelisi si è preparata a entrare al GFVip, dove l’abbiamo vista flirtare con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, classe 1999, comincia a praticare scherma quando è ancora molto giovane: fa parte della squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2 ed è parte della nazionale italiana nella sezione Under 20 spada. Alla fine del 2019 si laurea all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli in Scienze Politiche.

Da qualche anno è anche una modella e una Influencer molto seguita. Sempre nel 2019 esce anche il suo primo singolo dal titolo “Din Dan”, da cui è stato realizzato un videoclip dove la ragazza compare insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.