“Messina Si Vaccina”: “Volete vaccinarvi con me?”! Questo lo ha scritto ieri il sindaco Cateno De Luca sulla sua Pagina Facebook.

De Luca ha aggiunto: “durante l’odierna (per chi legge da intendersi giorno 20) riunione di Giunta abbiamo stabilito che martedì 27 luglio a piazza Unione Europea dalle ore 19,00 alle 24,00 organizzeremo un evento open per la vaccinazione contro il Covid aperto a tutte le fasce di età “Messina Sì Vaccina” nel quale mi vaccinerò anche io. Di concerto con il Commissario ad acta per l’emergenza Covid, prof. Alberto Firenze, abbiamo organizzato una serata di vaccini Open presso la sede comunale, per accogliere tutti i cittadini che ancora non hanno trovato il tempo o il coraggio di vaccinarsi… il vaccino è la nostra arma per sconfiggere il Covid, per questo “Messina Sì Vaccina”, e voi vaccinatevi con me martedì sera. Vi aspetto, per trascorrere una serata insieme in piazza Unione Europea”.