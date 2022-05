“Messina sputtanata in Italia e in Europa, ma anche in Sudamerica, per l’attacco sessista del villano del Nisi a Matilde Siracusano”. Lo ha scritto oggi 13 maggio 2022, sulla sua Pagina Facebook, Gianfranco Pensavalli (tra i migliori giornalisti messinesi di cronaca soprattutto giudiziaria e politica) riferendosi all’ex primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

Ha aggiunto Pensavalli: “che ha definito De Luca u troglodita. La Sicilia, con Mario Barresi, ha messo a nudo la figura del signorotto che, ricordiamolo, anni fa invitò i messinesi a non votare i candidati a sindaco ma solo lui. Domanda alle donne tutte, a Dafne Musolino e Carlotta Previti. Ma come fate a stare con De Luca, uomo senza parola e che viene accusato di sniffare forte e di essere stato ricoverato a Taormina sotto falso da un’amichetta, moglie di un burocrate? La Siracusano preannunzia querele, E, intanto, sorgono problemi in casa De Luca, visto che i figli non ci stanno a dover finire anche loro sbertucciati. La moglie bancaria, per ora, fa finta di nulla”.