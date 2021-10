“Mi chiedo quali colpe abbia questa città per meritare, con questo tempo, provvedimenti come l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per oggi, domani e dopodomani, emanata ieri con motivazioni, ai più, apparse alquanto discutibili”. Sono queste le odierne dichiarazioni, contenute in un comunicato stampa diffuso dal segretario cittadino del Partito Democratico di Messina, Franco De Domenico.

De Domenico ha proseguito: “siamo tutti d’accordo sull’importanza della prevenzione, e colgo l’occasione per esprimere la mia solidarietà ai catanesi, ma, grazie al Dio, la città di Messina è stata risparmiata dal maltempo e, soprattutto oggi, non era proprio il caso di chiudere le scuole. Chi governa deve prendersi la responsabilità di fare scelte attente e non frettolose, che garantiscono solo se stesso, creando disagi alle famiglie e danni agli studenti ma anche ai commercianti. Gli studenti hanno già perso troppe lezioni per il covid e non è il caso di perderne altre, se non per acclarata necessità e non per insipienza di chi pensa che la città di Messina sia, con tutto il rispetto per chi vi abita che non ha colpe, una frazione di Santa Teresa o di Fiumedinisi”.