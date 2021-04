AD EVIDENZIARLO IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, E' STATA LA DEPUTATA PENTASTELLATA DI SANT'AGATA DI MILITELLO, ANTONELLA PAPIRO

“Molte regioni, da oggi, sono ritornate zona arancione, ed è incoraggiante vedere come a piccoli passi, grazie alla campagna vaccinale, stiamo ritornando alla normalità. Un’altra settimana di sacrifici, e dal 26 aprile l’Italia finalmente riaprirà, e lo farà in sicurezza”. Lo ha specificato, in un post pubblicato su Facebook, la deputata pentastellata di Sant’Agata di Militello, Antonella Papiro.

La Papiro ha aggiunto e concluso: “Ristoranti aperti (a pranzo e anche a cena, ma all’aperto). Finalmente ripartirà anche il mondo della cultura, con la ruapertura di cinema, musei, teatri. Anche il settore dello sport ripartirà all’aperto. Adesso tocca a noi dimostrare grande senso di responsabilità per ritornare a quella normalità che mai avremmo pensato potesse essere cosi desiderata. Buon inzio di settima a chi non ha mai mollato”.