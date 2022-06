L’ARRESTO E' SCATTATO A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO L’ABITAZIONE DI UNA DONNA CHE AVEVA CHIESTO AIUTO IN QUANTO L’EX COMPAGNO, AVEVA FORZATO IL PORTONE D’INGRESSO E SI ERA INTRODOTTO IN CASA

Nei giorni scorsi, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno arrestato un soggetto, per maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori e violazione dei divieti di avvicinamento alla parte offesa.

L’arresto è scattato a seguito dell’intervento della Polizia di Stato presso l’abitazione di una donna che aveva chiesto aiuto in quanto l’ex compagno, già soggetto al divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi dalla stessa frequentati, aveva forzato il portone d’ingresso e si era introdotto in casa. A seguito di quanto accaduto è stato disposto l’aggravamento della misura e l’uomo è stato tradotto in carcere.