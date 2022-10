Nel tardo pomeriggio di ieri a Milena in Provincia di Caltanissetta si è verificata una tragedia: un uomo di 56 anni si è tolto la vita. La tragica scoperta…, è stata fatta dai familiari del cinquantaseienne che ormai esanime si trovava nella cantina della sua casa.

Nel luogo sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro, se non constatare l’avvenuto decesso ed i carabinieri per espletare le competenze loro spettanti. Da quanto è stato ricostruito nell’immediatezza da parte degli inquirenti, il defunto era disoccupato, non percepiva il Reddito di Cittadinanza ed aveva problemi economici. Tutte le cose descritte, hanno causato un profondo stato depressivo del quale il malcapitato ne subiva le conseguenze.

Foto…, tratta da… www.seguonews.it!