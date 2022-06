Nelle scorse ore…, i carabinieri della stazione di Marsala, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio quotidianamente svolti su tutto il proprio settore di competenza ma con particolare attenzione al centro storico della città, hanno denunciato un parcheggiatore abusivo la cui presenza non era gradita da alcuni condomini con i quali aveva avuto delle discussioni, al punto da spingerlo a sfasciare la vetrata d’ingresso dell’immobile durante un raid violento.

Un alterco con i condomini

In particolare, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito all’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato nei confronti di un 30enne, persona nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, lo scorso 7 giugno avrebbe colpito il vetro del portone d’ingresso di un condominio del centro storico, riducendolo in frantumi. Un gesto che sarebbe stato il frutto di alterchi avuti con alcuni condomini del palazzo che si erano lamentati della sua presunta attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del palazzo.