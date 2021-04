Non si capisce più nulla: “La gente è…, confusa e preoccupata”. Così scrivono oggi i responsabili del Partito Democratico siciliano sulla loro Pagina Facebook.

I politici proseguono e concludono in tal modo: “#Musumeci è inadatto al ruolo di commissario straordinario all’emergenza Covid e inadeguato politicamente, come governatore…; i numeri ballerini sui #contagi, i decessi -spalmati- e quelli -non segnalati- e poi inviati ieri a Roma, il record (negativo) di vaccinati alla voce -altro-, ovvero ai non aventi diritto, sono la dimostrazione del fallimento gestionale e politico. Firmate la petizione per chiedere le dimissioni di Musumeci e ridare voce ai siciliani”.

“#musumecidimettiti”.