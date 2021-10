Oggi 3 ottobre 2021…, è la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza (legge 45/2016)

Calamità naturali, siccità, alluvioni, desertificazione, persecuzioni, guerre e miseria: queste sono le principali cause dei processi migratori. Contenimento della povertà, realizzazione abitazioni adeguate e sicure, rafforzamento della cooperazione per uno sviluppo sostenibile, sono tra gli obiettivi 2030 dell’agenda delle Nazioni Unite.

Stasera si terrà una commemorazione pubblica in Piazza Goliarda Sapienza (Catania), sotto l’Albero della Vita, monumento Vivo dedicato alla pace e al dialogo interreligioso. Ricorderemo tutti i migranti che, partiti con la speranza in un futuro migliore, hanno perso la vita in mare. Un momento di riflessione sui temi Migrazione e Protezione Civile, alla presenza di autorità politiche, civili, militari e del mondo del volontariato, ore 18.00.

Lemergenza migrazione è sempre presente nelle attività di protezione civile del Dipartimento e i nostri Volontari sono sempre in prima linea. Per domani si prevede un altro sbarco di migranti salvati dalla nave Aurelia. In banchina saranno presenti funzionari e volontari per le ordinarie attività di logistica in banchina.