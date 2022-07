Oggi, in occasione del trentennale della strage di mafia, i componenti dei gruppi parlamentari di Fratelli D’Italia di Camera e Senato hanno organizzato un convegno a Palermo nella giornata del 19 luglio 2022, presso il San Paolo Palace Hotel in via Messina Marine 91, dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Durante il convegno sarà approfondito anche il rapporto tra i giudici antimafia e la comunicazione, accostando ai fatti di allora le vicende di oggi, in cui spesso il rapporto tra le procure e i giornali devia verso derive personalistiche e/o di strumentalizzazione politica, a detrimento delle garanzie dell’imputato.

Dopo il convegno si terrà la tradizionale fiaccolata che partirà da Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà) e arriverà proprio in Via d’Amelio. E’ stato predisposto un servizio navetta gratuito dall’Hotel San Paolo al punto di partenza della fiaccolata, sia per l’andata che per il ritorno.