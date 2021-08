Oggi intorno alle ore 12:00, la via Garibaldi a Messina è stata chiusa all’altezza del Palazzo dell’Inail a causa di una fuga di gas dovuta alla rottura di alcuni tubi dedicati al trasporto del prezioso liquido.

Il danno è stato causato nel corso dei lavori per la posa dei cavi in fibra ottica, da posizionarsi nei pressi del Jolly Hotel a cura degli operai della ditta appaltatrice. Nella zona sono giunti i vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale per mettere in sicurezza l’intero luogo… dove la normale circolazione è ripresa alle 14:00.

