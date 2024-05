IN DATA ODIERNA ALLE ORE 12.00, AL CEDIR DI CONTRADA SANT'ANNA È PREVISTA LA GARA TRA TUTTI COLORO I QUALI HANNO DEPOSITATO NEI TERMINI PREVISTI DAL 'BANDO' EMANATO DAI MAGISTRATI FALLIMENTARI... UN'OFFERTA VALIDA ENTRO IL 28 MAGGIO 2024

Oggi presso il ‘Tribunale Civile – Sezione Fallimentare’ di Reggio Calabria sarà il giorno dell’asta collegata alla ‘Cessione’ del marchio denominato ‘Reggina 1914’ (oggi in liquidazione giudiziale) per acquisire i relativi beni posti in vendita, tra cui c’è anche il portafogli marchi.

In data odierna alle ore 12.00, al Cedir di contrada Sant’Anna è prevista la gara tra tutti coloro i quali hanno depositato nei termini previsti dal ‘Bando’ emanato dai magistrati fallimentari… un’offerta valida entro il 28 maggio 2024. Il requisito minimo era proporre una cifra di almeno 100.000 euro, in attesa dell’asta del 29 maggio. Il minimo rialzo sarà di 2500 euro…, finora… restano tre le offerte note… quella di Stefano Bandecchi, che ha già fatto sapere che non procederà al rialzo rispetto all’offerta fatta dopo la scelta del Comune di Reggio Calabria di partecipare alle Procedure di ‘Alienazione’. Chi, invece, ad oggi appare favorita nella corsa è ‘La Fenice Amaranto’… la società del patron Nino Ballarino è determinata ad accoppiare il marchio della ‘Reggina 1914’ al proprio titolo sportivo e ciò dovrebbe farlo emergere anche con determinazione e volontà con degli opportuni rilanci (sull’offerta già avanzata) durante l’apertura del Procedimento di trasferimento del ‘bene’!

Se invece, i giudici dovessero scegliere la proposta inoltrata dai responsabili del Comune di Reggio Calabria sarebbe chiaro che ‘La Fenice Amaranto’ diventerebbe la candidata principale ad aver il marchio in seguito a ‘Bando’.