Oggi si concluderanno le consultazioni al Quirinale: “Ieri sera durante l’incontro con il presidente Mattarella abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni per le divisioni tra i partiti del centrodestra e per le politiche reazionarie che si preannunciano e che potrebbero minare le conquiste civili e i diritti sociali ed economici che il nostro Paese ha acquisito nel tempo”. E’ questa la dichiarazione della senatrice messinese Barbara Floridia, Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica, dopo aver partecipato ieri sera alle consultazioni al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme a Giuseppe Conte e Francesco Silvestri, Capogruppo M5S alla Camera dei Deputati.

La Floridia ha aggiunto: “il Movimento 5 Stelle risponderà con un’opposizione rigorosa, mai fine a se stessa e capace di garantire sempre l’interessa nazionale, sopra ogni cosa. Abbiamo già elaborato un piano per fronteggiare la crisi energetica offendo piena disponibilità al confronto con le forze di maggioranza. Speriamo che il futuro governo non si chiuda in se stesso su questo come di altri temi cruciali nella difficile fase che stiamo vivendo. Confidiamo molto nel presidente Mattarella…, la sua esperienza, saggezza e competenza saranno ancora una volta un faro per tutti gli italiani”.