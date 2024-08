‘Ore di tensione in Medio Oriente: Israele attacca il sud del Libano, Hezbollah risponde con 320 missili e droni; ripartenza in salita: il vertice del 30 agosto Meloni-Salvini-Tajani sullo ius scholae, legge di bilancio e autonomia differenziata; anche a sinistra non mancano le criticità: campo largo e festa dell’Unità; tutti gli aggiornamenti sul naufragio Bayesian; sicurezza in montagna: sono già 8 le vittime in Abruzzo nel 2024, cinque solo nel mese di agosto’. Questi i temi di “Agorà Estate” di lunedì 26 agosto, che è iniziato in onda alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Maria Soave sono: Marco Lisei, FdI; Igor Taruffi, Pd; Paolo Capitini, generale dell’Esercito e docente di storia militare; Lorenzo Cremonesi, inviato Corriere della Sera; Alessandro Gonzato, Libero; Giulia Merlo, Domani; Gerardo Villanacci, Università Politecnica delle Marche; Riccardo Arena, La Stampa; Enrico Franceschini, La Repubblica; Erri De Luca, scrittore; Jacopo Fo, attore e scrittore.