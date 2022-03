Ostia: gli agenti della #Polizia di Stato, a seguito di approfondite indagini, coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di due soggetti, individuati quali autori di furto in un esercizio commerciale della zona

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, al termine di una certosina attività di analisi degli elementi acquisiti, gli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ostia sono riusciti a ricostruire la dinamica di un rocambolesco furto avvenuto in un negozio di abbigliamento nel corso del quale un uomo aveva rubato vari capi di vestiario per un valore di circa 47 mila euro.

Elemento determinante nell’attività d’indagine è stata la rilevazione delle impronte digitali lasciate dall’uomo su di una vetrata dell’esercizio e la visione delle telecamere degli edifici limitrofi che ha portato a individuare l’autovettura usata per portar via la merce. Nel corso di una perquisizione locale, disposta dalla Procura di Roma nell’ambito di un’altra attività d’indagine, sia nei confronti dell’odierno indagato, ovvero F.G. , 45enne, nonché del coetaneo C.M., -italiani entrambi-, gli agenti hanno rinvenuto la merce rubata di cui sopra nell’abitazione di C.M. Successivamente il titolare dell’attività commerciale in questione ha infatti potuto riconoscere i capi di abbigliamento grazie ai cartellini e ai codici a barre ancora presenti.

In base ai consistenti elementi di prova emersi la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Roma l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi i sospettati. Ad F.G. è stato contestato il furto, mentre a C.M. viene contestato il reato di ricettazione. Al termine delle procedura di repertazione i poliziotti hanno riconsegnato al legittimo proprietario quanto asportatogli.