“‘Paolo Borsellino 19 luglio 1992 – 19 luglio 2025’: Oggi (ieri per chi legge – Nota di Redazione) ricordiamo il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta assassinati in via D’Amelio nel 1992… la sua vita è un esempio di integrità e amore per il nostro Paese, per la nostra Sicilia, per i cittadini che la vivono”. Lo ha evidenziato sabato 19 luglio 2025, sulla sua omonima Pagina Facebook… ‘Federico Basile sindaco di Messina’, il primo cittadino messinese.

Così ha concluso Basile: “Non è solo un ricordo ma un impegno quotidiano contro ogni forma di mafia, di ingiustizia e di corruzione. È un dovere civile ed etico custodire il suo esempio e trasmetterlo alle generazioni future”.