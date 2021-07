Pian due Torri (Roma): gli agenti in borghese del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, dopo aver seguito la nota radio di una segnalazione di rapina appena consumata presso un supermercato di via Lari, immediatamente si sono portati sul posto ed hanno arrestato un rapinatore

Di servizio antirapina nella zona di competenza, gli agenti in borghese del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, dopo aver seguito la nota radio di una segnalazione di rapina appena consumata presso un supermercato di via Lari, immediatamente si sono portati sul posto, dove, unitamente agli agenti della Sezione Volanti diretta da Massimo Improta , hanno preso contatti con una delle dipendenti. Dopo aver acquisito le descrizioni del rapinatore, e visionato le telecamere presenti il reo è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla dipendente e dai colleghi poiché già noto ai loro uffici. Raggiunto e trovato nella propria abitazione con ancora indosso lo stesso pantaloncino e le stesse scarpe da ginnastica e in forte stato di alterazione ha iniziato ad agitarsi senza motivo, gridando insulti nei confronti dei poliziotti.

Durante il controllo all’interno della casa, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato una pistola riproduzione di quelle in dotazione alle Forze dell’Ordine, una pistola riproduzione a tamburo, la felpa bianca e lo zaino che aveva al momento della rapina nonché denaro in contante. F. F. queste le sue iniziali, all’interno della casa, ha assunto atteggiamenti autolesionisti oltre che aggressivi: ha colpito più volte un quadro di vetro nel salone e un vetro fuori dalla porta infrangendoli fino ad arrivare a provocare i poliziotti con inviti ironici a colpirlo, porgendo addirittura il capo.

Comportamenti che gli hanno provocato lesioni al viso causando una copiosa fuoriuscita di sangue motivo per il quale è stato richiesto l’intervento del personale del 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha accompagnato F.F. presso il Pronto Soccorso del San Camillo, scortato dalla volante. Romano di 24 anni, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata. Avvisato telefonicamente il Pubblico Ministero di turno che ne ha disposto il giudizio direttissimo.