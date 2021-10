Articolo…, tratto da… www.ilfaroonline.it.

Ostia – “Pioggia in arrivo… Così imparerai a far cantare la gente in pace“. E’ la minaccia arrivata all’indirizzo di Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato collaboratori di Giustizia (Co.G.I.) e per la quale è stata presentata formale denuncia alla Magistratura.

Poche righe, mandate da un indirizzo anonimo, come “Utente Facebook”, alla posta privata della Tirrito sul noto social network. Poche righe che però, nel gergo criminale, hanno un significato ben preciso: “pioggia” infatti è sinonimo di sventagliata di proiettili.

E casualità vuole che sia arrivata dopo le battaglie fatte dalla portavoce del Co.G.I. rispetto a diversi concerti previsti ad Ostia durante l’estate appena passata, che avrebbero dovuto vedere protagonisti cantanti neo melodici e rapper il cui passato è stato di vicinanza ideale con condannati per mafia, “cantati” anche nei testi proposti (leggi qui).

Una vicinanza, quella con ambienti criminali, che a detta della Tirrito mal si sposava con la ricostruzione dell’immagine pulita di Ostia dopo le note vicende di Mafia Capitale. Sottolineature che hanno portato all’annullamento di questi concerti.

In realtà ciò che Maricetta Tirrito ha sempre chiesto non era il mero annullamento delle manifestazioni, ma una presa di distanza pubblica e chiara dei giovani cantanti nei confronti della mafia e di chi in qualche modo l’impersonificava. Prese di distanza che, ad oggi, non sono arrivate. E’ arrivata invece una minaccia, ovviamente non ascrivibile tout court né ai giovani artisti né ai loro entourage; ma è un fatto che sia arrivata, ed è un fatto che faccia riferimento a quegli accadimenti.

E testimonia, oltre ai fuochi d’artificio che hanno interessato il Lido negli ultimi mesi, come la mafia sia ancora operante e lanci continui segnali. Anche a Roma.

Interpellata, Maricetta Tirrito ha dichiarato: “Non sono nuova a subire minacce, non mi spaventano. Anzi, il grido d’allarme che da tempo lancio su questo territorio ha, purtroppo, ricevuto l’ennesima conferma. Ora spetta a chi di dovere indagare e intervenire”.