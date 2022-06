E' QUESTO L'APPUNTAMENTO INIZIATO ALLE ODIERNE ORE 10.00 PRESSO LA EX CHIESA DI SANTA MARIA ALEMANNA IN VIA SANT'ELIA, INDETTO DA MAURIZIO CROCE IL CANDIDATO SINDACO DI MESSSINA DEL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022... CHE E' ACCOMPAGNATO DA ANTONIO BARBERA, L'ASSESSORE DESIGNATO CON DELEGA ALLO SPORT

“Porte chiuse”! E’ questo l’appuntamento iniziato alle ore 10.00, presso la ex Chiesa Santa Maria Alemanna in via Sant’Elia, indetto da Maurizio Croce il candidato sindaco di Messina del centrodestra alle Elezioni del 12 giugno 2022.

Ecco cosa viene specificato nel testo di un post pubblicato nelle scorse ore su Facebook: “-operazione verità-, l’ennesima, che questa volta, insieme all’amico e assessore allo Sport designato, Antonio Barbera, focalizzeremo sulle condizioni in cui versa il comparto sportivo messinese… strutture abbandonate, società senza una casa, attività di base negata. Lo sport che in città rischia la desertificazione. Presenteremo una fotografia impietosa e inequivocabile di quella che è stata la peggiore gestione del settore sport degli ultimi decenni. Poi, però, ci proietteremo insieme sulla nostra visione per un autentico rinascimento dello Sport messinese in totale discontinuità con quanto accaduto in questi anni”.

