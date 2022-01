Prende il via dall’andamento dell’epidemia, dalle politiche legate alla gestione del Covid e dalla relativa ripartenza economica e occupazionale la puntata di #Restart – L’Italia ricomincia da te in onda questa sera alle 23,30 su Rai2.

In vista del confronto tra governo e Regioni sull’abbandono della divisione dell’Italia a colori e sulla semplificazione delle regole di quarantene, tamponi e conteggio dei ricoveri chiesto dai governatori per rimettere in moto l’Italia, Francesco Vaia direttore scientifico dello Spallanzani farà il punto sulla pandemia e sulla variante Omicron. Si dovrà fare la quarta dose? Ci aspetta un vaccino all’anno? Con Nino Cartabellotta presidente della fondazione GIMBE Annalisa Bruchi cercherà di capire se c’è realmente un rallentamento della curva dei contagi, quando si raggiungerà il picco e quanto e quando sia opportuno un cambio di marcia rispetto alle norme in vigore.

Al centro della scena restano anche i #NoVax oggi i più a rischio ospedalizzazioni e decessi: se ne parlerà anche con un focus sul comune calabrese di Platì, in zona rossa per l’alto tasso di non vaccinati (solo il 28,6 dei residenti ha la prima dose, percentuale che scende al 3,6 per quanto riguarda il booster), mentre con i corrispondenti Rai da Londra, Berlino e Parigi si farà il punto sull’andamento dei contagi e sulla gestione del virus all’estero.

Altro tema caldo della puntata l’emergenza bollette dovuta al caro energia, che coinvolge famiglie e aziende piccole, medie e grandi. Con il viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde si parlerà degli interventi governativi per affrontare l’emergenza e si farà il punto sui più importanti tavoli di crisi aziendali gestiti dal Mise. Il punto di vista delle imprese sarà quello di Marco Bonometti, presidente e amministratore delegato delle Officine Meccaniche Rezzanesi, mentre il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri analizzerà le ricadute occupazionali della crisi.

Alla lavagna del programma Carlo D’Ippoliti, docente di Economia all’Università La Sapienza e uomo dei numeri di #Restart esaminerà i posti di lavoro cancellati dalla pandemia.

In vista del via ufficiale, il 24 gennaio, all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, si parlerà dei possibili scenari per la corsa al Colle e delle relative manovre della politica con la consueta rubrica “Romanzo Quirinale” di Aldo Cazzullo editorialista del Corriere della Sera e con gli ospiti: l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino il direttore dell’Agi Mario Sechi e Agnese Pini direttrice de La Nazione.