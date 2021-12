Presepe vivente al Castello, il Villaggio del Natale a villa Vaccarino, i concerti nella chiesa di Santa Maria Maggiore e a palazzo D’Amico.

Sono queste le iniziative clou della programmazione natalizia che è stata predisposta dall’assessore alla Cultura, Francesco Alesci e che è stata presentata questa mattina a palazzo D’Amico.

Un calendario che è stato allestito senza oneri per il Comune, grazie allo spirito collaborativo – come ha sottolineato lo stesso Alesci – di associazioni e il supporto di sponsor. Una di queste è “Villaggio di Natale”, nei giardini di villa Vaccarino, che aprirà le porte ai bambini domani pomeriggio – 8 Dicembre – offrendo per circa un mese eventi e sorprese pensate proprio per dare ai più piccoli la possibilità di vivere l’atmosfera natalizia. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 13 anni (il costo del biglietto è 3 euro) e il Villaggio rimarrà aperto dalle 17 alle 24. Il rispetto delle norme Covid imporrà cento ingressi per volta, muniti di mascherina e green pass. A promuovere l’iniziativa è stato l’esperto del sindaco, Peppe Abbriano in collaborazione con l’associazione “Messina in centro” rappresentata in conferenza da Davide Gambale e Lino Santoro, quest’ultimo presidente dell’associazione.

“Da anni volevamo organizzare un evento di questo tipo – hanno affermato Santoro e Gambale – e ringraziamo sia il Comune di Milazzo, sia gli sponsor che hanno permesso di avere le risorse economiche per realizzare il progetto”.

“Un evento nuovo per la città – ha aggiunto Abbriano – il primo di una serie che abbiamo in mente di sviluppare dopo Natale, in modo che diventino tutti appuntamenti fissi per Milazzo e i suoi visitatori”.

L’assessore Alesci ha invece illustrato gli appuntamenti di “Natale… d’artista”, il calendario di eventi organizzato dal suo assessorato e da tutta l’amministrazione in cui si è dato spazio alle associazioni del territorio, affinché come ha detto lo stesso Alesci “questo Natale fosse una spinta a ripartire per tutti”.

“Tanti gli eventi in programma – ha sottolineato l’esponente della giunta Midili -: dal teatro con la rappresentazione de “ E le stelle stanno a guardare” di Salvatore Amato, alla lirica con “I Cantica Nova”, passando per l’ arte floreale del maestro Antonuccio con l’installazione floreale “Millearti”, un modo di promuovere il vivaismo che a Milazzo rappresenta un settore economico importante”.

“Ma spazio anche alla danza e ai concerti, tra i quali quello dell’Epifania nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Un programma – ha concluso Alesci – che vuole coinvolgere le famiglie”.