“Il primo giorno è stato bruttissimo, con dolori forti alle ossa febbre forte dolore alla testa”. Questa…, é la testimonianza odierna del cantante di Catania Alessio Ossino che si trova in quarantena a causa del contagio da Covid-19 che lo ha interessato.

Ossino ha aggiunto: “ho scelto di non prendere nessun medicinale. Solo il quarto giorno dopo che mi é passato il peggio ed ho saputo che sono positivo perché sono finito in ospedale, ho deciso di curarmi adeguatamente. In quel momento…, ho preso la Tachipirina. Ringrazio Dio…, visto che non mi hanno intubato”.

Ha concluso Ossino: “dico solo una cosa…, oggi al 5° giorno di convalescenza i postumi del Coronavirus che ho avuto sono rilevanti, mi raccomando curatevi bene senza dire che non esiste questa #epidemia come facevo io sbagliando”.