Questa mattina…, è stato siglato nei locali del rettorato l’atto di vendita dell’ex Hotel Riviera che diventa di proprietà dell’Università di Messina per circa tre milioni e mezzo di euro

E’ stato siglato oggi nei locali del rettorato l’atto di vendita dell’ex Hotel Riviera che diventa di proprietà dell’Università di Messina per circa tre milioni e mezzo di euro.

L’atto è stato siglato, alla presenza del notaio Alessia Marsiglio, dal dirigente di Palazzo dei Leoni Salvo Puccio e dal rettore Salvatore Cuzzocrea; erano presenti inoltre il Sindaco della Città Metropolitana Cateno De Luca, il Prorettore vicario Giovanni Moschella e il Direttore generale dell’Ateneo, Francesco Bonanno. L’ex Hotel, a seguito di ristrutturazione, sarà adibito a complesso residenziale per gli studenti, ciò per dare una risposta a tutti quei giovani fuori sede che non trovano una collocazione all’interno delle strutture messe a disposizione dall’Ateneo.

La sua posizione strategica, rispetto alle sedi anche decentrate dei vari Dipartimenti, servita da tram, autobus, imbarcaderi e la stazione a due passi, lo rende sede ideale per una residenza universitaria. La struttura di oltre 1200 mq è suddivisa in 6 elevazioni, oltre al piano terra compresi tre locali commerciali e una terrazza.