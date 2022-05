Questa mattina in via Alessio Valore a Messina, all’interno di una baracca in lamiera realizzata nei pressi della ex Casa del Portuale è stato trovato il cadavere di un uomo. Si tratta di una persona 42enne di origini straniere, conosciuta come Rashid probabilmente proveniente dal Marocco.

Sul luogo del rinvenimento, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini di rito per risalire ai motivi del decesso, anche servendosi di eventuali filmati delle telecamere presenti in zona e ascoltando alcuni soggetti ritenuti vicini alla vittima.

Nel punto della tragedia, è giunto anche il magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica unitamente ai sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro se non constatare la morte dello sfortunato cittadino. Gli inquirenti, non escludono che possa essersi trattato di un omicidio data la notevole mole di sangue presente sulla scena dei fatti.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!