Questa sera…, venerdì 9 luglio ci sarà… Techetechetè, speciale “Raffaella”… per omaggiare la popolare conduttrice (Carrà) bolognese scomparsa lunedì 5 luglio a Roma all’età di 78 anni

LA TRASMISSIONE CURATA DA SALVO GUERCIO, ANDRA' IN ONDA SU RAI1 DALLE ORE 20.35 ALLE 22.00

Venerdì 9 luglio Rai 1 omaggia Raffaella Carrà con uno speciale di Techetechetè realizzato per dedicare alla grande artista una prima serata in onda dalle 20.35 alle 22.00. Intitolata semplicemente “Raffaella” la puntata è curata da Salvo Guercio.

Costruito seguendo la lunga e ricca carriera di Raffaella, il programma regalerà ai telespettatori i momenti di intrattenimento più amati dalla stessa Carrà con una particolare sezione dedicata ai trionfi internazionali e alle esibizioni inedite sui palcoscenici di tutto il mondo.

Si partirà dal debutto televisivo come showgirl in “Io, Agata e tu” del 1970, passando per “Canzonissima”, “Ma che sera”, “Fantastico”, “Carramba che sorpresa”, fino all’ultimo “A raccontare comincia tu”, che la vedeva raccontarsi insieme ai suoi ospiti attraverso aneddoti curiosi e aspetti inediti della sua straordinaria storia professionale e umana.